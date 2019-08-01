Молодежь в России стала больше заниматься спортом и меньше пить

Российские дети и подростки стали чаще заниматься спортом, а также меньше уделять внимание наркотикам и алкоголю. По данным Минздрава РФ, у молодежи существенно снизились алко- и наркопсихозы.

Так, в 2018 году количество несовершеннолетних с зарегистрированными алкогольными психозами уменьшилось на 28%, их всего 180 человек. Это рекордные показатели за последние годы. Кроме того, наблюдается снижение наркомании. В минувшем году по всей России их насчитали 567 человек, что на 18% меньше, чем за минувший период.

Больше всего психозов зарегистровано в 2016 году — 834. По официальной статистке, в РФ также снижается и число состоящих на учете в наркодиспансерах школьников. Ситуация существенно отличается в регионах. Так, в 2016 году по данным Минздрава число пьющих детей снизилось на 23%, до 56 тысяч, отмечает News.ru.

С наркоманией дела обстоят хуже. В конце апреля на заседании Совбеза российский лидер Владимир Путин заявил, что за последние пять лет число несовершеннолетних наркоманов выросло на 60%. Глава государства подчеркнул почти трехкратное расхождение в цифрах ведомства и данных из неофициальных источников.

Эксперты считают, что одним из факторов снижения интереса молодежи к наркотикам и алкоголю послужил спорт и его популяризация в последние годы. Согласно данным профильного ведомства, почти половина россиян сегодня занимается каким-либо из его видов.