Семь лесных пожаров локализовали в Иркутской области

Спасателям удалось локализовать семь природных пожаров в Иркутской области. Всего на территории региона действует 145 пожаров на площади порядка 700 тысяч гектаров. Об этом сообщили власти региона.

Пожарные локализовали шесть возгораний, площадь которых составила 7,2 тысячи гектаров. Еще один пожар локализован в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», его площадь 0,7 гектара. Здесь же продолжает действовать четыре пожара. Их площадь составляет 1712 гектара.

По состоянию на 1 августа на территории России зарегистрировано 468 возгораний. Общая площадь природных пожаров составляет почти три миллиона гектаров. Режим ЧС объявлен в регионах страны: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).