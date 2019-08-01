Лесные пожары охватили Аляску

Территория площадью около 800 тысяч гектар выгорела из-за аномальной жары на Аляске. На самом северном штате США бушуют сильнейшие лесные пожары. Об этом 1 августа сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

На Аляске началась абсолютно не характерная для такого места погода. Начиная с 25 апреля температура каждый день превышает средние показатели, с 28 июня она не опускалась ниже нуля. Значительная часть центра и севера штата — районы вечной мерзлоты. Специалисты отмечают, что такого длительного отсутствия минусовых температур не наблюдалось последние 100 лет. Июнь уже побил рекорд как самый жаркий месяц за всю историю наблюдений. Скорее всего, рекорд побьет и июль.

Из-за аномальной температуры привычный порядок людей и животных нарушился. В магазинах не осталось вентиляторов и кондиционеров. В сады к местным жителям стали заходить лоси, чтобы хоть как-то охладиться от садовых разбрызгивателей.

Коренные народы Аляски страдают больше городских жителей. Из-за температурной аномалии под угрозой оказались традиционные промыслы, которым часто необходимо сохранить ледяной покров для охоты и рыбалки. Американские метеорологи сообщают, что лед сейчас держится только на 20% Чукотского моря.