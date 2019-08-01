Гидрометцентр предупредил россиян об аномальных холодах в августе

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал, что в ряде регионов начало августа будет аномально холодным. Речь идет о Центральном федеральном округе, части Северо-Западного округа и севере Южного округа.

Об этом пишет «Российская газета» в четверг, 1 августа. По словам Тищенко, температура позже вернется к средним значениям. Погода холоднее обычного ожидается также в Приволжском федеральном округе. На юге европейской части России температура воздуха будет близкой к норме, но количество осадков окажется меньше средних показателей.

Синоптики обещают погоду теплее обычного на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО, в Сибирском федеральном округе, Бурятии, Забайкалье и Приморье.

На Черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму температура будет соответствовать климатической норме (+25...+30 °С днем, временами до +32 °С).

Ранее сообщалось, что москвичей ждет температурный антирекорд в середине недели.