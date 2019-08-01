Минобороны РФ испытало военный интернет

Российское оборонное ведомство испытало возможности военного интернета — системы передачи данных в рамках автономной сети по сверхдальним линиям с использованием шифрования. Об этом пишут «Известия».

Во время испытаний данные передавали со скоростью 300 мегабит в секунду. Обмен информацией велся между полевыми пунктами управления. Расстояние между ними оценивается в две тысячи километров.

Издание сообщает, что обмен данными проходил по локальной беспроводной сети, которая позволяет обмениваться файлами большого объема, в том числе в аудио- и видеоформате. Для ее создания использовали около 1,5 тысячи средств связи. В испытаниях участвовали более 4,5 тысячи военнослужащих.