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10:05   1 Августа 2019
Россия

Минобороны РФ испытало военный интернет

Минобороны РФ испытало военный интернет

Российское оборонное ведомство испытало возможности военного интернета — системы передачи данных в рамках автономной сети по сверхдальним линиям с использованием шифрования. Об этом пишут «Известия».  

Во время испытаний данные передавали со скоростью 300 мегабит в секунду. Обмен информацией велся между полевыми пунктами управления. Расстояние между ними оценивается в две тысячи километров.

Издание сообщает, что обмен данными проходил по локальной беспроводной сети, которая позволяет обмениваться файлами большого объема, в том числе в аудио- и видеоформате. Для ее создания использовали около 1,5 тысячи средств связи. В испытаниях участвовали более 4,5 тысячи военнослужащих.

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Автор: Виктория Разумовская
#минобороны #интернет #данные

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