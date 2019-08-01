Россиян в августе ожидают индексация пенсий, страхование жилья и «ипотечные каникулы»

Россиян с 1 августа ждет ряд значительных изменений. Пенсии работающим пенсионерам увеличат, программу «Дальневосточный гектар» расширят, а в коммунальных платежках появится новая графа о добровольном страховании жилья в случае ЧС.

Пенсии

Трудоустроенным пенсионерам проиндексируют выплаты с 1 августа. Перерасчет произведут автоматически, поэтому специальные заявления не потребуются, отметили в ПФР. Максимальная прибавка —244,47 рубля. Это коснется и тех, кто получает выплаты по инвалидности и потере кормильца, если пенсию назначили в 2018 году.

«Дальневосточный гектар»

Бурятия и Забайкальский край вошли в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), поэтому на них распространится программа «Дальневосточного гектара». С 1 августа по 1 февраля 2020 года бесплатные участки получат те, кто прописан в Бурятии и Забайкальском крае. С 1 февраля по 1 августа их начнут выдавать остальным жителям ДФО, а после 1 августа 2020 года — всем россиянам, иностранцам и апатридам по программе добровольного переселения соотечественников.

Новая графа в коммунальной платежке

Новая строка в платежках за ЖКХ с 4 августа появится в семи регионах страны. Речь идет о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) в Москве и Подмосковье, Новосибирской, Тюменской, Тверской, Свердловской и Ленинградской областях и Петербурге. Стоимость страховки поможет снизить финансирование как из федерального, так и регионального бюджета.

«Ипотечные каникулы»

Согласно изменениям в Налогом кодексе, с 1 августа желающим оформить ипотечные каникулы больше не придется платить государственную пошлину за то, чтобы внести изменения в единый государственный реестр недвижимости. Они также освобождаются от НДФЛ.

«Зарплатное рабство»

В августе в России вступит в силу закон, устанавливающий ответственность за «зарплатное рабство». Речь идет о случаях, когда работодатели навязывают сотрудникам банк для начисления положенных выплаты и отказываются менять его по просьбе работника. Теперь за 15 дней до начисления зарплаты сотрудник может уведомить начальство о желании сменить банк.