Два самолета Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров

Два военно-транспортных самолета Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров. На борту каждого из них 42 тонны воды. Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ.

Самолеты направились в Эвенкийский район, который расположен на 507 километров северо-восточнее Красноярска. Полеты военно-транспортной авиации должны вписаться в график гражданских рейсов аэропорта Красноярска.

Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков считает, что для эффективной борьбы с огнем следует обсудить с администрацией аэродрома Красноярска возможности обеспечения заправки авиатехники Воздушно-космических сил топливом и водой.

На данный момент в стране горит около 2,8 миллиона гектар леса. В тушении принимают участие 2,7 тысячи человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.