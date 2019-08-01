Медведев поручил проверить версию о поджогах лесов Сибири

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, СК РФ и МВД проверить наличие связи между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов. Такую задачу он поставил по результатам совещания по лесными пожарам в Красноярске в четверг, 1 августа.

Проверку нужно выполнить до 1 ноября. Кроме того, Медведев поручил МЧС, Минприроды и главам Дальневосточного и Сибирского округов подготовить предложения о более эффективной борьбе с лесными пожарами. В частности, ведомствам до 30 августа необходимо сформулировать предложения по созданию в СФО специального лесопожарного центра, который промониторит ситуацию в лесах, примет профилактические и оперативные меры.

Глава кабмина поручил Минприроды до 15 августа предложить поправки для улучшения законов в области лесной охраны. Премьер-министр также потребовал не допустить повторения ситуации с лесными пожарами как в 2010 году.

Ранее в Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации. Общая площадь лесных пожаров в России составляет 2,9 миллионов гектаров. Смог от возгорания накрыл соседние регионы, достиг Поволжья и Казахстана.

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири.