Депутаты предлагают пересмотреть систему оценки ущерба от лесных пожаров
Глава думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев считает, что в России необходимо изменить систему определения ущерба от лесных пожаров, учитывая не только экономический вред, но и последствия для здоровья населения. Об этом пишет «Парламентская газета».
На данный момент в Сибири горит более 2,7 миллиона гектаров леса. Сложнее всего дело обстоит в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятии. Ветер разносит дым по соседним регионам.
Николаев призвал при оценке последствий лесных пожаров учитывать не только экономические факторы, но и последствия для населения, для здоровья людей.
«Пожары оказывают влияние на здоровье человека, особенно детей, ведут к росту сердечно-сосудистых заболеваний, болезней дыхательной системы», — отметил депутат.
Ранее Николаев заявил, что Госдума будет настаивать на пересмотре нормативных документов, которые позволяют властям регионов самостоятельно принимать решения о целесообразности тушения пожара на основании прогноза о возможном ущербе.