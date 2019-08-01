Депутаты предлагают пересмотреть систему оценки ущерба от лесных пожаров

Глава думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев считает, что в России необходимо изменить систему определения ущерба от лесных пожаров, учитывая не только экономический вред, но и последствия для здоровья населения. Об этом пишет «Парламентская газета».

На данный момент в Сибири горит более 2,7 миллиона гектаров леса. Сложнее всего дело обстоит в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятии. Ветер разносит дым по соседним регионам.

Николаев призвал при оценке последствий лесных пожаров учитывать не только экономические факторы, но и последствия для населения, для здоровья людей.

«Пожары оказывают влияние на здоровье человека, особенно детей, ведут к росту сердечно-сосудистых заболеваний, болезней дыхательной системы», — отметил депутат.

Ранее Николаев заявил, что Госдума будет настаивать на пересмотре нормативных документов, которые позволяют властям регионов самостоятельно принимать решения о целесообразности тушения пожара на основании прогноза о возможном ущербе.