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Депутаты предлагают пересмотреть систему оценки ущерба от лесных пожаров

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9:08   1 Августа 2019
Россия

Депутаты предлагают пересмотреть систему оценки ущерба от лесных пожаров

Депутаты предлагают пересмотреть систему оценки ущерба от лесных пожаров

Глава думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев считает, что в России необходимо изменить систему определения ущерба от лесных пожаров, учитывая не только экономический вред, но и последствия для здоровья населения. Об этом пишет «Парламентская газета».

На данный момент в Сибири горит более 2,7 миллиона гектаров леса. Сложнее всего дело обстоит в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятии. Ветер разносит дым по соседним регионам.

Николаев призвал при оценке последствий лесных пожаров учитывать не только экономические факторы, но и последствия для населения, для здоровья людей.

«Пожары оказывают влияние на здоровье человека, особенно детей, ведут к росту сердечно-сосудистых заболеваний, болезней дыхательной системы», — отметил депутат.

Ранее Николаев заявил, что Госдума будет настаивать на пересмотре нормативных документов, которые позволяют властям регионов самостоятельно принимать решения о целесообразности тушения пожара на основании прогноза о возможном ущербе. 

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #экономика #экология #лесные пожары

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