Предъявлено первое обвинение по делу о массовых беспорядках 27 июля

Участника несанкционированного митинга 27 июля Кирилла Жукова обвинили сразу по двум статьям — за «участие в массовых беспорядках, применение насилия в отношении представителя власти».

По первой статье ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы, по второй — либо до 200 тысяч рублей штрафа, либо до шести месяцев ареста, либо до пяти лет лишения свободы.

Во вторник, 30 июля, стало известно, что СКР возбудил уголовное дело по факту несогласованной акции в центре столицы, повлекшей массовые беспорядки.

Напомним, несогласованный митинг прошел в центре Москвы 27 июля. «Независимые» кандидаты, которых МГИК не допустил до выборов в МГД, призвали жителей столицы выйти на улицы и поддержать их. Поводом для отказа в регистрации на выборы стала большая доля недействительных подписей.