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8:20   1 Августа 2019
Россия

Более 40 населенных пунктов остаются подтопленными в Иркутской области

Более 40 населенных пунктов остаются подтопленными в Иркутской области

В Иркутской области остаются подтопленными 44 населенных пункта. Там живут 1854 человека, из которых 520 детей, сообщили в ГУ МЧС региона.

По состоянию на утро 1 августа превышение критического уровня воды в реке Ия в городе Тулуне составляет более трех метров. Река находится на уровне десяти метров 88 сантиметров при критической отметке в семь метров.

Спасатели продолжают откачивать воду из подвалов жилых домов и социально значимых объектов. В Тулуне работают две лодочные переправы.

Напомним, ситуация в Иркутской области в связи с наводнениями ухудшилась в июне. В результате натиска стихии погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. В конце июля началась вторая волна паводка. 

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Автор: Виктория Разумовская
#паводок #общество #иркутская область #ия

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