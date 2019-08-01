Более 40 населенных пунктов остаются подтопленными в Иркутской области

В Иркутской области остаются подтопленными 44 населенных пункта. Там живут 1854 человека, из которых 520 детей, сообщили в ГУ МЧС региона.

По состоянию на утро 1 августа превышение критического уровня воды в реке Ия в городе Тулуне составляет более трех метров. Река находится на уровне десяти метров 88 сантиметров при критической отметке в семь метров.

Спасатели продолжают откачивать воду из подвалов жилых домов и социально значимых объектов. В Тулуне работают две лодочные переправы.

Напомним, ситуация в Иркутской области в связи с наводнениями ухудшилась в июне. В результате натиска стихии погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. В конце июля началась вторая волна паводка.