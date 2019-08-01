Медведев поручил проверить версию намеренного поджога лесов

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и министерству внутренних дел проверить возможность намеренного поджога лесных массивов. Об этом он заявил на заседании в Чите 1 августа.

Вышеназванные ведомства должны провести соответствующие мероприятия, чтобы установить, был ли умышленный поджог с целью скрыть незаконную заготовку леса. Срок исполнения до 1 ноября текущего года.

Огонь поглотил 2,7 миллиона гектар лесов в Сибири и на Дальнем Востоке. Отмечается, что это на 12 процентов больше, чем в прошлом году. В четырех регионах ввели режим чрезвычайной ситуации. 31 июля российский президент Владимир Путин поручил оборонному ведомству посодействовать в тушении лесных пожаров на сибирской и дальневосточной территориях.

В Минобороны перебросили в Красноярск десять Ил-76 Военно-транспортной авиации с водосливными конструкциями. Также сообщали о переброске вертолетов Ми-8. Экипажи имеют опыт в ликвидации пожаров, подчеркивали в ведомстве.