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7:50   1 Августа 2019
Россия

Медведев поручил проверить версию намеренного поджога лесов

Медведев поручил проверить версию намеренного поджога лесов

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и министерству внутренних дел проверить возможность намеренного поджога лесных массивов. Об этом он заявил на заседании в Чите 1 августа.

Вышеназванные ведомства должны провести соответствующие мероприятия, чтобы установить, был ли умышленный поджог с целью скрыть незаконную заготовку леса. Срок исполнения до 1 ноября текущего года.

Огонь поглотил 2,7 миллиона гектар лесов в Сибири и на Дальнем Востоке. Отмечается, что это на 12 процентов больше, чем в прошлом году. В четырех регионах ввели режим чрезвычайной ситуации. 31 июля российский президент Владимир Путин поручил оборонному ведомству посодействовать в тушении лесных пожаров на сибирской и дальневосточной территориях.

В Минобороны перебросили в Красноярск десять Ил-76 Военно-транспортной авиации с водосливными конструкциями. Также сообщали о переброске вертолетов Ми-8. Экипажи имеют опыт в ликвидации пожаров, подчеркивали в ведомстве.

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Автор: Анна Манц
#пожар #ск #медведев #генпрокуратура #лес #мвд

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