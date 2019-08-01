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7:46   1 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Участники переговоров по Сирии прибыли в Нур-Султан

Участники переговоров по Сирии прибыли в Нур-Султан

Делегации, участвующие в переговорах по сирийскому урегулированию, прибыли в Нур-Султан, сообщили в пресс-службе казахстанского министерства иностранных дел 1 августа.

«Все делегации прибыли», — указано в сообщении.

Напомним, что 13-е по счету мероприятие запланировано на 1 и 2 августа. В четверг состоятся предварительные консультации, а в пятницу — пленарное заседание. Саммит проводится в астанинском формате, который получил название по бывшему названию столицы Казахстана — Астана. В нем участвуют Россия, Иран, Турция, правительство САР и вооруженная оппозиция арабской республики.

Ранее казахстанский МИД сообщал, что в качестве наблюдателей выступят представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Стороны обсудят текущую ситуацию в государстве, дальнейшие меры по урегулированию и продвижение политического процесса.

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Автор: Анна Манц
#сирия #казахстан #астанинский процесс #нур-султан

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