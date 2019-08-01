Бразилия стала ключевым союзником США вне блока НАТО

Американский президент Дональд Трамп провозгласил Бразилию одним из крупнейших союзников США вне Североатлантического альянса. Белый дом опубликовал соответствующий меморандум 1 августа.

«Настоящим объявляю Федеративную Республику Бразилия крупнейшим союзником Соединенных Штатов, не входящим в НАТО», — указано в документе.

В мае глава Штатов сообщил конгрессу, что намерен принять это решение, так как оно позволит укрепить американо-бразильское сотрудничество в оборонной области. Статус ключевого союзника облегчает покупку вооружений производства США. В марте Трамп заявлял, что Бразилия может стать членом НАТО.

Сейчас в числе крупнейших союзников Америки за пределами альянса находятся 17 стран, в частности Австралия, Кувейт и Южная Корея.