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7:34   1 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Бразилия стала ключевым союзником США вне блока НАТО

Бразилия стала ключевым союзником США вне блока НАТО

Американский президент Дональд Трамп провозгласил Бразилию одним из крупнейших союзников США вне Североатлантического альянса. Белый дом опубликовал соответствующий меморандум 1 августа.

«Настоящим объявляю Федеративную Республику Бразилия крупнейшим союзником Соединенных Штатов, не входящим в НАТО», — указано в документе.

В мае глава Штатов сообщил конгрессу, что намерен принять это решение, так как оно позволит укрепить американо-бразильское сотрудничество в оборонной области. Статус ключевого союзника облегчает покупку вооружений производства США. В марте Трамп заявлял, что Бразилия может стать членом НАТО.

Бразилия стала ключевым союзником США вне блока НАТО

Сейчас в числе крупнейших союзников Америки за пределами альянса находятся 17 стран, в частности Австралия, Кувейт и Южная Корея.

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Автор: Анна Манц
#сша #нато #трамп #бразилия #союзник

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