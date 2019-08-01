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7:08   1 Августа 2019
Россия

Пять регионов ДФО получат свыше 15 миллиардов рублей

Пять регионов ДФО получат свыше 15 миллиардов рублей

Российское правительство выделило 15,54 миллиона рублей пяти регионам Дальневосточного федерального округа, следует из документа, опубликованного на портале Кабинета министров 1 августа.

Средства получат Еврейская автономная область, Магаданская и Сахалинская области, Приморский край и Республика Якутия. Деньги направлены на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

В документе подчеркивается, что дополнительная государственная поддержка ускорит строительство инфраструктурных объектов, что повысит качество жизни в регионах. Так, в текущем году вышеназванные субъекты получат почти десять миллиардов рублей, в будущем — 2,41 миллиарда, а в 2021 году — 3,26.

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Автор: Анна Манц
#кабмин #дфо

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