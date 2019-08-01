Пять регионов ДФО получат свыше 15 миллиардов рублей

Российское правительство выделило 15,54 миллиона рублей пяти регионам Дальневосточного федерального округа, следует из документа, опубликованного на портале Кабинета министров 1 августа.

Средства получат Еврейская автономная область, Магаданская и Сахалинская области, Приморский край и Республика Якутия. Деньги направлены на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

В документе подчеркивается, что дополнительная государственная поддержка ускорит строительство инфраструктурных объектов, что повысит качество жизни в регионах. Так, в текущем году вышеназванные субъекты получат почти десять миллиардов рублей, в будущем — 2,41 миллиарда, а в 2021 году — 3,26.