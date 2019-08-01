Путин и Трамп по телефону обсудили торговлю

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп во время телефонного разговора затронули вопросы двусторонней торговли, следует из заявления Белого дома по итогам беседы лидеров.

Напомним, что главы государств созвонились 31 июля по инициативе американской стороны. Тогда в пресс-службе Кремля рассказали, что Путин и Трамп обсудили лесные пожары в Сибири. Президент Штатов предложил помощь в борьбе с бушующим огнем, а лидер РФ поблагодарил его за предложение и пообещал воспользоваться им при необходимости.

Путин рассказал коллеге о создании мощной авиационной группировки, которая призвана покончить с пожарами. Ранее в Красноярск прилетел первый самолет Военно-транспортной авиации. Ожидается прибытие еще девяти Ил-76 и вертолетов Ми-8, оборудованных водосливными конструкциями.

Огонь поглотил 2,7 миллиона гектар, что на 12 процентов больше показателей прошлого года. В четырех регионах ввели режим чрезвычайной ситуации. 31 июля российский президент Владимир Путин поручил оборонному ведомству посодействовать в тушении лесных пожаров на территориях Сибири и Дальнего Востока.