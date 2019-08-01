Порошенко ищет в США защиты от уголовных дел на Украине

Бывший украинский президент Петр Порошенко обратился к американцам, чтобы защититься от уголовных дел на родине, утверждают «Вести Украина» со ссылкой на источники 1 августа.

Согласно данным агентства, глава «Европейской солидарности» находится в турецком Стамбуле, где просит защиты у лоббистских компаний из США, в частности BGR group. Это связано с усилением уголовного преследования на Украине, которое может иметь последствия.

Источник отметил, что в окружении Порошенко хорошо понимают серьезность происходящего в украинском Государственном бюро расследований. Именно поэтому они решили подстраховаться.

«Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста», — указал собеседник портала.

Напомним, что в отношении политика завели уже 11 уголовных дел. В частности, они касаются государственной измены, захвата власти и узурпации судебной власти. К тому же, его допрашивали по делу о смерти мирных граждан во время Евромайдана 2014 года в качестве свидетеля. Сам же Порошенко заявлял, что не боится преследования, так как несет ответственность перед населением страны.