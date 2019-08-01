Проект «Косморобот» заморозили на неопределенное время

Государственная корпорация «Роскосмос» приостановила разработку проекта «Косморобот», сообщило РИА Новости со ссылкой на организацию 1 августа.

Причиной решения стало существенное снижение финансирования, ведь работы велись за счет бюджета. Средства решено было направить на поддержание работы российского сегмента Международной космической станции, новые модули для него и создание новой пилотируемой транспортной системы с кораблем «Федерация».

«Возвращение к активной фазе проекта создания роботов космического назначения с учетом изготовленного задела отложено на перспективу», — сообщили в «Роскосмосе».

В разработке «Косморобота» участвовали РКК «Энергия», ЦНИИ робототехники и технической кибернетики и НПО «Андроидная техника». Стоимость контракта 2016 года оценивается в 2,4 миллиарда рублей.

Робот должен был перемещать грузы массой до 200 килограмм, устанавливать и демонтировать оборудование, а также транслировать видео от первого лица. Ожидалось, что опытная модель разработки будет доступна в 2018 году, а в 2020 будет проходить испытания в космосе.