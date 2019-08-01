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5:17   1 Августа 2019
Россия

Первый Ил-76 прилетел в Красноярск для тушения пожаров

Первый Ил-76 прилетел в Красноярск для тушения пожаров

Ил-76 стал первым самолетом Военно-транспортной авиации, который прибыл в Красноярск, чтобы помочь в ликвидации лесных пожаров, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа 1 августа.

Он прилетел из Оренбурга и имеет водосливные конструкции, вмещающие 42 тонны воды.

Ранее в министерстве обороны указывали, что летательные аппараты поднимутся в небо с аэродромов в Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Тверской и Ульяновской областях. Они преодолеют порядка четырех тысяч километров. Также в регион направят вертолеты Ми-8. Экипажи имеют опыт тушения пожаров, подчеркивали в ведомстве.

Первый Ил-76 прилетел в Красноярск для тушения пожаров

Кроме этого, в Красноярск прилетел заместитель главы Минобороны Дмитрий Булгаков, который возглавляет оперативную группу по тушению огня. Он проведет совещание с командованием ЦВО, МЧС и местной администрацией.

Огонь поглотил 2,7 миллиона гектар, что на 12 процентов больше показателей прошлого года. В четырех регионах ввели режим чрезвычайной ситуации. 31 июля российский президент Владимир Путин поручил оборонному ведомству посодействовать в тушении лесных пожаров на территориях Сибири и Дальнего Востока.

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Автор: Анна Манц
#пожар #минобороны #ил-76 #красноярск #вта

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