Первый Ил-76 прилетел в Красноярск для тушения пожаров

Ил-76 стал первым самолетом Военно-транспортной авиации, который прибыл в Красноярск, чтобы помочь в ликвидации лесных пожаров, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа 1 августа.

Он прилетел из Оренбурга и имеет водосливные конструкции, вмещающие 42 тонны воды.

Ранее в министерстве обороны указывали, что летательные аппараты поднимутся в небо с аэродромов в Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Тверской и Ульяновской областях. Они преодолеют порядка четырех тысяч километров. Также в регион направят вертолеты Ми-8. Экипажи имеют опыт тушения пожаров, подчеркивали в ведомстве.

Кроме этого, в Красноярск прилетел заместитель главы Минобороны Дмитрий Булгаков, который возглавляет оперативную группу по тушению огня. Он проведет совещание с командованием ЦВО, МЧС и местной администрацией.

Огонь поглотил 2,7 миллиона гектар, что на 12 процентов больше показателей прошлого года. В четырех регионах ввели режим чрезвычайной ситуации. 31 июля российский президент Владимир Путин поручил оборонному ведомству посодействовать в тушении лесных пожаров на территориях Сибири и Дальнего Востока.