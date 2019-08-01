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США стремятся к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном

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4:57   1 Августа 2019
Весь мир

США стремятся к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном

США стремятся к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном

Вашингтон продолжит стремиться к дипломатическому решению проблем, связанных с «деструктивным поведением иранского режима», заявил государственный секретарь США Майк Помпео 1 августа.

«Единственный путь для продвижения вперед — это выработка всеобъемлющей сделки, которая бы охватила весь комплекс таких угроз», — добавил он.

США стремятся к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном

Ранее министерство финансов Америки внесло в санкционный список главу иранского министерства иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. В администрации заявили, что Белый дом больше не считает его приоритетным контактом.

США стремятся к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном

В 2018 Штаты в одностороннем порядке покинули ядерную сделку с Ираном и ввели ограничительные меры в отношении Тегерана. Государственный секретарь Америки Майк Помпео заявил, что США хотят добиться полной ликвидации экспорта иранской нефти.

8 мая 2019 года, в годовщину выхода США из СВПД, президент Ирана Хасан Роухани заявил о приостановке выполнения некоторых обязательств по ядерной сделке. Он отметил, что решение не значит «конец для ядерной сделки». Он дал 60 дней, чтобы обеспечить интересы Тегерана.

Этого не произошло и республика приступила ко второму этапу выхода из СВПД. 1 июня глава министерства иностранных дел республики Джавад Зариф заявил, что вес запасов низкообогащенного урана в Иране превышает три центнера, которые предусмотрены ядерной сделкой. Также увеличили и уровень обогащения урана.

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Автор: Анна Манц
#сша #иран #помпео

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