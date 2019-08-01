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4:28   1 Августа 2019
Весь мир

Фото достопримечательностей Египта стали бесплатными

Фото достопримечательностей Египта стали бесплатными

Ряд археологических памятников и экспонатов в музеях Египта с 1 августа можно снимать на фото или видео бесплатно. Это касается только мобильных устройств при условии, что вспышка будет выключена.

В начале июля такое решение приняло египетское министерство по делам памятников древности. Ожидается, что шаг привлечет в страну больше туристов, ведь фото и видео в социальных сетях станут бесплатной рекламой.

Ранее за использование любых устройств, способных делать фото или видео, взималась плата. Стоимость напрямую зависела от значимости объекта в объективе, а некоторые экспонаты, которые представляют особую ценность, и вовсе было запрещено снимать. Средняя цена составляла 100 египетских фунтов, то есть порядка 380 рублей.

Однако запрет все еще распространяется на некоторые достопримечательности, например зал сокровищ гробницы Тутанхамона или мумии Каирского музея в Тахрире.

Фото достопримечательностей Египта стали бесплатными

31 июля генеральный директор Каирского музея в Тахрире Сабах Абдель Разак указывала, что бесплатная съемка касается только смартфонов. За камеру путешественникам необходимо заплатить 50 египетских фунтов или порядка 200 рублей.

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Автор: Анна Манц
#египет #съемка

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