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 Посольство Британии опровергло данные о запросе встречи с Лавровым

Посольство Британии опровергло данные о запросе встречи с Лавровым
3:58   1 Августа 2019
Весь мир

Посольство Британии опровергло данные о запросе встречи с Лавровым

Посольство Британии опровергло данные о запросе встречи с Лавровым

Глава британского министерства иностранных дел Доминик Рааб запрашивал встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на Совете глав внешнеполитических ведомств АСЕАН, утверждает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Однако позже британская делегация перестала выходить на связь, в результате встреча не состоялась», — добавил собеседник агентства.

Посольство Великобритании в Москве опровергло информацию в Telegram-канале, пояснив, что британский МИД не запрашивал встречу на саммите АСЕАН.

Посольство Британии опровергло данные о запросе встречи с Лавровым

Напомним, что с 30 по 31 июля российский дипломат находился в Таиланде. 30 июля он поучаствовал в переговорах с руководством королевства, а на следующий день встретился с рядом глав внешнеполитических ведомств.

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Автор: Анна Манц
#россия #мид #британия #посольство #лавров

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