Посольство Британии опровергло данные о запросе встречи с Лавровым

Глава британского министерства иностранных дел Доминик Рааб запрашивал встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на Совете глав внешнеполитических ведомств АСЕАН, утверждает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Однако позже британская делегация перестала выходить на связь, в результате встреча не состоялась», — добавил собеседник агентства.

Посольство Великобритании в Москве опровергло информацию в Telegram-канале, пояснив, что британский МИД не запрашивал встречу на саммите АСЕАН.

Напомним, что с 30 по 31 июля российский дипломат находился в Таиланде. 30 июля он поучаствовал в переговорах с руководством королевства, а на следующий день встретился с рядом глав внешнеполитических ведомств.