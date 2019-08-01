КНДР протестировала ракету нового типа

Северная Корея провела испытательный запуск нового управляемого реактивного снаряда крупного калибра в среду, 31 июля, сообщило Центральное телеграфное агентство республики.

Тест подтвердил заявленные тактические данные и технические характеристики ракеты, а также проверил боевую эффективность системы.

«Официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях», — указано в сообщении.

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын удовлетворен результатами. Он отметил, что новое вооружение окажется для цели «неминуемым бедствием».

Ранее военные Южной Кореи вновь заявили, что с полуострова Ходо КНДР провела пуски двух баллистических ракет малого радиуса действия. Это стало вторым испытанием за неделю.