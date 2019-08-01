Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минобороны РФ опубликовало архивы о зверствах фашистов в Литве

Минобороны РФ опубликовало архивы о зверствах фашистов в Литве

 Раздел к 75-летию освобождения Каунаса появился на сайте Минобороны

Раздел к 75-летию освобождения Каунаса появился на сайте Минобороны
Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов
Фото достопримечательностей Египта стали бесплатными

Фото достопримечательностей Египта стали бесплатными

 Посольство Британии опровергло данные о запросе встречи с Лавровым

Посольство Британии опровергло данные о запросе встречи с Лавровым
Минобороны РФ опубликовало архивы о зверствах фашистов в Литве

Минобороны РФ опубликовало архивы о зверствах фашистов в Литве

 Раздел к 75-летию освобождения Каунаса появился на сайте Минобороны

Раздел к 75-летию освобождения Каунаса появился на сайте Минобороны
Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов
Фото достопримечательностей Египта стали бесплатными

Фото достопримечательностей Египта стали бесплатными

 Посольство Британии опровергло данные о запросе встречи с Лавровым

Посольство Британии опровергло данные о запросе встречи с Лавровым
3:33   1 Августа 2019
Весь мир

Сенат США утвердил кандидатуры постпреда при ООН и замглавы комитета начальника штабов

Сенат США утвердил кандидатуры постпреда при ООН и замглавы комитета начальника штабов

Американский сенат проголосовал за претендентов на должности постоянного представителя США при ООН и заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов 1 августа.

Постпредом выбрали посла Штатов в Канаде Келли Крафт. Ее избрали 56 сенаторов, против же выступили только 34 члена органа.

Сенат США утвердил кандидатуры постпреда при ООН и замглавы комитета начальника штабов

За кандидатуру на пост замглавы комитета начальников штабов голосовали члены сенатского комитета по вооруженным силам. Им стал генерал Военно-воздушных сил Джон Хайтен. «За» выбрали 20 сенаторов, а «против» — семеро.

Сенат США утвердил кандидатуры постпреда при ООН и замглавы комитета начальника штабов

Стоит отметить, что зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов — это второй по рангу военный чин в Соединенных Штатах. На данный момент Хайтен главенствует в Стратегическом командовании Вооруженных сил Америки, которое объединяет космические и ядерные силы, а также противоракетную оборону.

Сенат США утвердил кандидатуры постпреда при ООН и замглавы комитета начальника штабов

Оба указа о назначении должен подписать американский президент Дональд Трамп.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сша #сенат #постпред оон #хайтен #крафт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...