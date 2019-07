Сенат США утвердил кандидатуры постпреда при ООН и замглавы комитета начальника штабов

Американский сенат проголосовал за претендентов на должности постоянного представителя США при ООН и заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов 1 августа.

Постпредом выбрали посла Штатов в Канаде Келли Крафт. Ее избрали 56 сенаторов, против же выступили только 34 члена органа.

За кандидатуру на пост замглавы комитета начальников штабов голосовали члены сенатского комитета по вооруженным силам. Им стал генерал Военно-воздушных сил Джон Хайтен. «За» выбрали 20 сенаторов, а «против» — семеро.

The Senate Armed Services Committee today voted, 20-7, to favorably report the nomination of General John E. Hyten to be Vice Chairman of the Joint Chiefs of Staff.