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 Раздел к 75-летию освобождения Каунаса появился на сайте Минобороны

Раздел к 75-летию освобождения Каунаса появился на сайте Минобороны
Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

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3:11   1 Августа 2019
Весь мир

МИД Ирака ожидает визит Лаврова в октябре

МИД Ирака ожидает визит Лаврова в октябре

Главу российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова ждут в Багдаде в октябре, указано в заявлении иракского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что поездку дипломата обсудили глава европейского департамента МИД Ирака Али Шамран Хаджем и посол России в республике Максим Максимов. На встрече также обсудили двусторонние отношения дружественных стран и возможность подписания соглашения о безвизовом въезде для владельцев дипломатических паспортов.

Ранее иракский посол в РФ Хайдар Мансур Хади отмечал, что Лаврова ждут в Багдаде в этом году. Министерство иностранных дел России не информировало о датах поездки.

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Автор: Анна Манц
#россия #мид #ирак #лавров

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