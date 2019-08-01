МИД Ирака ожидает визит Лаврова в октябре

Главу российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова ждут в Багдаде в октябре, указано в заявлении иракского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что поездку дипломата обсудили глава европейского департамента МИД Ирака Али Шамран Хаджем и посол России в республике Максим Максимов. На встрече также обсудили двусторонние отношения дружественных стран и возможность подписания соглашения о безвизовом въезде для владельцев дипломатических паспортов.

Ранее иракский посол в РФ Хайдар Мансур Хади отмечал, что Лаврова ждут в Багдаде в этом году. Министерство иностранных дел России не информировало о датах поездки.