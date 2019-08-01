Минобороны РФ опубликовало архивы о зверствах фашистов в Литве

Архивные документы о жестокости гитлеровских оккупантов на территории Литвы в годы Великой Отечественной войны появились на сайте российского министерства обороны в разделе, посвященном 75-летию со дня освобождения литовского города Каунас силами Красной Армии.

В специальном сообщении начальника управления военной разведки «Смерш» от 27 августа 1944 года повествуется о трех концентрационных лагерях для еврейского населения. Согласно документу, в Вильямпольскую слободу для уничтожения сослали всех евреев, проживающих в Каунасе. Их оказалось порядка 40 тысяч людей.

Основные концлагеря были основаны на четвертом, шестом, седьмом и девятом фортах города. В них ссылали гражданских и военнопленных. Сосланные были вынуждены работать на пределе человеческих возможностей, при этом их ежедневный паек составлял 100 граммов хлеба и жидкий суп из бурака, то есть свеклы.

«Самую страшную расправу немцы учинили над советскими военнопленными в 336-м лагере шестого форта, где голодной смертью было замучено более 30 тысяч человек», — отметили в ведомстве.

Расстрелы гитлеровцы проводили у ям или котлованов, которые выкапывали узники. В них сбрасывали живых людей, после чего открывали огонь из автоматов и забрасывали гранатами.

Также Минобороны рассказало о зверствах литовской эсэсовской организации «Смовчики» или «Душители». Последователи Адольфа Гитлера создали ее в первые дни оккупации в 1941 году из нескольких местных жителей. В ноябре того года предатели всего за несколько дней убили порядка 900 человек, в частности маленьких детей и стариков. Большая часть из них была сожжена или закопана заживо.

Однако литовские батальоны ответственны не только за смерти в своей республике, но и за уничтожение людей на территории нынешних Белоруссии и России.

В Каунасе уничтожили почти 100 тысяч человек, 40 тысяч из которых — граждане Советского Союза и военнопленные. В 1943 году фашисты посредством других узников раскапывали ямы и котлованы с мертвецами и сжигали трупы, чтобы скрыть следы своей бесчеловечности. После работ привлеченных также ждали расстрел и сожжение, добавили в оборонном ведомстве.