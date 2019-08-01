Раздел к 75-летию освобождения Каунаса появился на сайте Минобороны

Посетители сайта Министерства обороны РФ могут ознакомиться с новым историческим разделом, который посвящен 75-летней годовщине освобождения литовского города Каунас от гитлеровских оккупантов.

В нем представлены архивные документы, которые детально рассказывают о событиях того времени, в частности об освобождении населенного пункта силами Красной Армии и о зверствах последователей Адольфа Гитлера.

«Размещение на портале Минобороны во многих смыслах беспрецедентного информационного ресурса… ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие ее лживые мифы», — подчеркнули в ведомстве.

На портале также можно ознакомиться с наградными листами бойцов Красной Армии, которые являются примером мужества и героизма.

К лету 1944 года Каунас был под контролем фашистов, а также являлся крупным дорожным узлом и прикрывал кратчайшие пути к Восточной Пруссии. Каунасская наступательная операция проходила в период с 28 июля по 28 августа того же года, в ней участвовали войска второго и третьего Белорусского фронта, а также первого Прибалтийского фронта. Она стала частью операции «Багратион». Город освободили 1 августа 1944 года.