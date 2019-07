Минфин США внес главу МИД Ирана в санкционный список

Глава иранского министерства иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф оказался в санкционном списке США, следует из публикации американского финансового ведомства 31 июля.

В администрации Штатов заявили, что Вашингтон продолжит следовать политике максимального давления на Тегеран, пока тот не откажется от взятого курса, который угрожает США и их союзникам. Претензии касаются ядерной и ракетной программ, поддержке терроризма, провокаций и угрозе безопасности судоходства, напомнил сотрудник.

Вместе с тем, решение о возможности поездок главы МИД республики на мероприятия ООН будет приниматься по ситуации.

Сам Зариф в Twitter указал, что американская сторона ввела санкции, так как он является угрозой повестке США и основным представителем Ирана в мире. Ограничения не скажутся на нем или его семье, заверил дипломат.

The US' reason for designating me is that I am Iran's "primary spokesperson around the world" Is the truth really that painful? It has no effect on me or my family, as I have no property or interests outside of Iran. Thank you for considering me such a huge threat to your agenda.