Минфин США внес главу МИД Ирана в санкционный список

Глава иранского министерства иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф оказался в санкционном списке США, следует из публикации американского финансового ведомства 31 июля.

В администрации Штатов заявили, что Вашингтон продолжит следовать политике максимального давления на Тегеран, пока тот не откажется от взятого курса, который угрожает США и их союзникам. Претензии касаются ядерной и ракетной программ, поддержке терроризма, провокаций и угрозе безопасности судоходства, напомнил сотрудник.

«Если у нас будут контакты с Ираном, мы предпочтем контакты с кем-то, кто является значительной фигурой, принимающей решения [, но не с Зарифом]», — добавил он.

Вместе с тем, решение о возможности поездок главы МИД республики на мероприятия ООН будет приниматься по ситуации.

Сам Зариф в Twitter указал, что американская сторона ввела санкции, так как он является угрозой повестке США и основным представителем Ирана в мире. Ограничения не скажутся на нем или его семье, заверил дипломат.

The US' reason for designating me is that I am Iran's "primary spokesperson around the world" Is the truth really that painful? It has no effect on me or my family, as I have no property or interests outside of Iran. Thank you for considering me such a huge threat to your agenda. — Javad Zarif (@JZarif) July 31, 2019

В 2018 Штаты в одностороннем порядке покинули ядерную сделку с Ираном и ввели ограничительные меры в отношении Тегерана. Государственный секретарь Америки Майк Помпео заявил, что США хотят добиться полной ликвидации экспорта иранской нефти.

8 мая 2019 года, в годовщину выхода США из СВПД, президент Ирана Хасан Роухани заявил о приостановке выполнения некоторых обязательств по ядерной сделке. Он отметил, что решение не значит «конец для ядерной сделки». Он дал 60 дней, чтобы обеспечить интересы Тегерана.

Этого не произошло и республика приступила ко второму этапу выхода из СВПД. 1 июня глава министерства иностранных дел республики Джавад Зариф заявил, что вес запасов низкообогащенного урана в Иране превышает три центнера, которые предусмотрены ядерной сделкой. Также увеличили и уровень обогащения урана.