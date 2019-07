Почти 40 человек пострадали от пожара на заводе ExxonMobil в Техасе

Предприятие нефтяной компании ExxonMobil загорелось в американском городе Бейтаун, штат Техас, сообщили СМИ 31 июля.

Согласно данным телеканала KHOU 11 News, пострадали 37 человек. Все они получили легкие травмы, в частности ожоги, однако их жизни ничего не угрожает.

A fire is burning at the ExxonMobil Olefins plant plant in Baytown. A shelter-in-place has been ordered. #EnergyMatters https://t.co/07CFTwmP2Z pic.twitter.com/7T0Mxnj1DN

Администрация города издала указ о срочной эвакуации в убежища из-за чрезвычайной ситуации. Также к публикации в Twitter приложили карту с обозначением зоны, которая наиболее опасна для здоровья.

The City of Baytown is issuing a precautionary order to Shelter in Place due to an emergency at ExxonMobil Baytown Area. Areas west of ExxonMobil should Shelter In Place. See the map below. Please RT. pic.twitter.com/WWXOg3RpNf