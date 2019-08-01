Появившиеся в центре Москвы слизни скоро исчезнут

Зоолог Илья Гомыранов заверил, что ярко-оранжевые слизни, которые посеяли панику в центре столицы, вскоре покинут город.

Ранее жители третьей Тверской-Ямской улицы Москвы познакомились со слизнями яркого цвета, размер которых достигает десяти сантиметров. Их происхождение неизвестно, не стоит исключать, что это дело рук недобросовестного заводчика.

Горыманов отметил, что стать частью экосистемы сердца города им помешают реагенты, резкие перемены погоды и скудное питание. Брюхоногие моллюски могут принадлежать либо виду Arion rufus — красный придорожный слизень, либо Arion lusitanicus — лузитанский слизень. Только специалисты способны сказать точно, подчеркнул зоолог.

Он добавил, что оба вида — сельскохозяйственные вредители. Они питаются спелыми плодами, побегами и корнями растений. Вместе с тем, столь необычные представители фауны не несут угрозы.

Однако глава Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов не согласен с последним утверждением. Специалист посоветовал не контактировать со слизнями, так как существует риск заразиться паразитами, такими как бычий цепень или ленточный червь. Он призвал предупредить детей, что ярких ползучих нельзя трогать, в противном случае необходимо тщательно вымыть руки с мылом.