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1:13   1 Августа 2019
Россия

Появившиеся в центре Москвы слизни скоро исчезнут

Появившиеся в центре Москвы слизни скоро исчезнут

Зоолог Илья Гомыранов заверил, что ярко-оранжевые слизни, которые посеяли панику в центре столицы, вскоре покинут город.

Ранее жители третьей Тверской-Ямской улицы Москвы познакомились со слизнями яркого цвета, размер которых достигает десяти сантиметров. Их происхождение неизвестно, не стоит исключать, что это дело рук недобросовестного заводчика.

Появившиеся в центре Москвы слизни скоро исчезнут

Горыманов отметил, что стать частью экосистемы сердца города им помешают реагенты, резкие перемены погоды и скудное питание. Брюхоногие моллюски могут принадлежать либо виду Arion rufus — красный придорожный слизень, либо Arion lusitanicus — лузитанский слизень. Только специалисты способны сказать точно, подчеркнул зоолог.

Он добавил, что оба вида — сельскохозяйственные вредители. Они питаются спелыми плодами, побегами и корнями растений. Вместе с тем, столь необычные представители фауны не несут угрозы.

Однако глава Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов не согласен с последним утверждением. Специалист посоветовал не контактировать со слизнями, так как существует риск заразиться паразитами, такими как бычий цепень или ленточный червь. Он призвал предупредить детей, что ярких ползучих нельзя трогать, в противном случае необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Появившиеся в центре Москвы слизни скоро исчезнут

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Автор: Анна Манц
#москва #зоолог

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