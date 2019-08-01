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0:47   1 Августа 2019
Россия

Twitter-аккаунт посольства РФ в Сирии вернулся к работе

Twitter-аккаунт посольства РФ в Сирии вернулся к работе

Аккаунт российского дипломатического представительства в Сирии в социальной сети Twitter разблокировали, следует из сообщения посольства 31 июля.

Дипломаты передали привет из солнечного Дамаска и сообщили, что они вернулись целыми и невредимыми, работают в штатном режиме. В посольстве отметили, что пользователи соцсети многое сделали для возвращения аккаунта.

«Оставайтесь с нами и призывайте друзей присоединиться, в будущем в таких ситуациях нам понадобится более сильная поддержка», — указано в публикации.

Ранее о блокировке сообщила дипмиссия России в ЮАР. Причиной стала критика организации «Белые каски», которая известна постановочными видео о якобы химических атаках со стороны сирийского правительства. В российском министерстве иностранных дел указывали, что бан — это цензура, которая нарушает свободу слова. В самом Twitter не стали комментировать блокировку.

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Автор: Анна Манц
#сирия #посольство #twitter #блокировка

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