Twitter-аккаунт посольства РФ в Сирии вернулся к работе

Аккаунт российского дипломатического представительства в Сирии в социальной сети Twitter разблокировали, следует из сообщения посольства 31 июля.

Дипломаты передали привет из солнечного Дамаска и сообщили, что они вернулись целыми и невредимыми, работают в штатном режиме. В посольстве отметили, что пользователи соцсети многое сделали для возвращения аккаунта.

«Оставайтесь с нами и призывайте друзей присоединиться, в будущем в таких ситуациях нам понадобится более сильная поддержка», — указано в публикации.

Greetings from sunny #Damascus! We're back, intact and functioning normally! Thank you, friends, for your support! You did a great job to bring us back! Stay with us and encourage your friends to join, as further on in such surcumstances we'll need much stronger backup | #Syria pic.twitter.com/NHyfzz89Fp — Russian Embassy, Syria (@RusEmbSyria) July 31, 2019

Ранее о блокировке сообщила дипмиссия России в ЮАР. Причиной стала критика организации «Белые каски», которая известна постановочными видео о якобы химических атаках со стороны сирийского правительства. В российском министерстве иностранных дел указывали, что бан — это цензура, которая нарушает свободу слова. В самом Twitter не стали комментировать блокировку.