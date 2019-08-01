Резонансный закон о надежном интернете стал только третьим в списке новостей о работе Госдумы, которые вызвали наибольший интерес читателей в Рунете. Рейтинг составили в Госдуме, используя данные новостного агрегатора smi2.ru. Граждан больше волновали законы о паллиативной помощи и о праве на получение алиментов россиян предпенсионного возраста от своих детей.

Зампред комитета по социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, беседуя с «Политикой Сегодня» рассказал, что для него, как человека, который болеет за развитие социальной сферы и паралимпийского спорта, важен закон о паллиативной помощи. По словам Терентьева, закон необходим гражданам, поскольку позволяет сохранить достоинства тех людей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации и имеют проблемы со здоровьем.

«Этот закон не только о тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, он — о нас. Мы все будем пожилыми, мы все будем попадать под действие этого закона», — считает депутат.

Согласно закону, паллиативная медицинская помощь оказывается неизлечимо больным людям как в стационарах, так и на дому. Причем она включает в себя не только медицинское вмешательство, но также психологические мероприятия и уход. Больной при этом обеспечивается всеми необходимыми препаратами, в том числе наркотическими и психотропными для облегчения боли, а также специализированным оборудованием для поддержания функций организма.

По мнению Михаила Терентьева, мониторинг СМИ депутатам необходимо проводить и дальше. Это позволит отслеживать влияние определенных законодательных инициатив.

«Любая статистика, которая показывает влияние законопроекта на граждан, важна. Законы рождаются не просто в головах, а благодаря общественным запросам. Они направлены на решение той или иной проблемы, которая стоит перед людьми, поэтому чем больше граждане будут обращаться и обращать внимание на ту или иную проблему, тем быстрее она будет отражаться в виде законов, которые устранят трудности»,- уверен Терентьев.

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов ранее заявил «Политике Сегодня», что технический закон о надежном интернете некоторые попытались представить политическим, чтобы «сорвать информационный куш».