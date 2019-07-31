Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
США инициировали телефонный разговор Путина и Трампа

США инициировали телефонный разговор Путина и Трампа

 Проведение матча «Спартак» — «Динамо» остается под вопросом из-за незаконного митинга

Проведение матча «Спартак» — «Динамо» остается под вопросом из-за незаконного митинга
Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов
Истребитель ВМС США F/A-18 разбился в Калифорнии

Истребитель ВМС США F/A-18 разбился в Калифорнии

 Разведка США сообщила о смерти сына бен Ладена

Разведка США сообщила о смерти сына бен Ладена
США инициировали телефонный разговор Путина и Трампа

США инициировали телефонный разговор Путина и Трампа

 Проведение матча «Спартак» — «Динамо» остается под вопросом из-за незаконного митинга

Проведение матча «Спартак» — «Динамо» остается под вопросом из-за незаконного митинга
Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов
Истребитель ВМС США F/A-18 разбился в Калифорнии

Истребитель ВМС США F/A-18 разбился в Калифорнии

 Разведка США сообщила о смерти сына бен Ладена

Разведка США сообщила о смерти сына бен Ладена
22:52   31 Июля 2019
Весь мир

Истребитель ВМС США F/A-18 разбился в Калифорнии

Истребитель ВМС США F/A-18 разбился в Калифорнии

Американский истребитель F/A-18 потерпел крушение вблизи военно-морской авиабазы China Lake в Калифорнии. Инцидент произошел примерно в 10.00 (21.00 мск). Поисково-спасательные работы продолжаются.

Самолет рухнул в районе Долины смерти, примерно в 200 километрах от Лос-Анджелеса. Удалось ли выжить пилоту до сих пор неизвестно. 

Напомним, эта не первая катастрофа с F/A-18. В марте подобный истребитель разбился у побережья штата Флорида во время тренировочного полета. Обоим пилотам удалось катапультироваться, однако в больнице они скончались.

При этом хозяин Белого дома Дональд Трамп ранее называл F/A-18 Hornet «произведением искусства».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#крушение #чп #вмс сша #истребитель

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...