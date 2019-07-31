Истребитель ВМС США F/A-18 разбился в Калифорнии

Американский истребитель F/A-18 потерпел крушение вблизи военно-морской авиабазы China Lake в Калифорнии. Инцидент произошел примерно в 10.00 (21.00 мск). Поисково-спасательные работы продолжаются.

Самолет рухнул в районе Долины смерти, примерно в 200 километрах от Лос-Анджелеса. Удалось ли выжить пилоту до сих пор неизвестно.

Напомним, эта не первая катастрофа с F/A-18. В марте подобный истребитель разбился у побережья штата Флорида во время тренировочного полета. Обоим пилотам удалось катапультироваться, однако в больнице они скончались.

При этом хозяин Белого дома Дональд Трамп ранее называл F/A-18 Hornet «произведением искусства».