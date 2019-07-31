Проведение матча «Спартак» — «Динамо» остается под вопросом из-за незаконного митинга

Правоохранительные органы Москвы пока не смогли договориться с представителями Российской премьер-лиги (РПЛ) о переносе футбольного матча между «Спартаком» и «Динамо», который запланирован на 3 августа.

В этот день «независимые» кандидаты планируют организовать очередную акцию протеста.

«В ходе долгих переговоров футбольные функционеры пока не услышали позицию столичной полиции. Они настаивают на проведении матча в субботу, как и планировалось, 3 августа», — сообщили в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что за безопасность на стадионе будут отвечать стюарды и представители футбольных клубов, в то время как правоохранители смогут обеспечить порядок за территорией спортивного комплекса и на улицах столицы.

Контакты сторон будут продолжены.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города не допустят провокаций на незаконном митинге.

Напомним, «независимые» кандидаты призывают жителей столицы выйти на очередной митинг в центре столицы 3 августа. При этом организаторы отказались от предоставленной властями площадки на проспекте Сахарова. Таким образом, акция вновь будет носить незаконный характер.

Представители оппозиции, в числе которых Любовь Соболь, заявляют, что акция будет носить мирный характер, но при этом все говорит о том, что на митинге могут действовать провокаторы, которые попытаются столкнуть мирных граждан с полицией.