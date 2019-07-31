Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17

Глава внешнеполитического ведомства Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в авиакатастрофе Boeing MH17. По его словам, Куала-Лумпур обеспокоен ситуацией вокруг расследования.

Также Абдалла заявил о необходимости провести открытое расследование произошедшего. Он отметил, что участвующие в расследовании страны не предоставляют Малайзии доступ ко всем материалам дела. А это может говорить о том, что какие-то детали утаиваются.

Кроме того, министр добавил, что расследование еще не окончено, а Запад уже нашел виноватых и даже называет имена причастных.

Ранее глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад подверг критике позицию США, Нидерландов и Австралии по трагедии MH17. По его мысли, эти страны не волнует, что произошло в реальности.