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21:57   31 Июля 2019
Россия

Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17

Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17

Глава внешнеполитического ведомства Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в авиакатастрофе Boeing MH17. По его словам, Куала-Лумпур обеспокоен ситуацией вокруг расследования. 

Также Абдалла заявил о необходимости провести открытое расследование произошедшего. Он отметил, что участвующие в расследовании страны не предоставляют Малайзии доступ ко всем материалам дела. А это может говорить о том, что какие-то детали утаиваются.

Кроме того, министр добавил, что расследование еще не окончено, а Запад уже нашел виноватых и даже называет имена причастных.

Ранее глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад подверг критике позицию США, Нидерландов и Австралии по трагедии MH17. По его мысли, эти страны не волнует, что произошло в реальности. 

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Автор: Виктория Разумовская
#авиакатастрофа #нидерланды #mh17 #малайзия

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