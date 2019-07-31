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21:44   31 Июля 2019
Весь мир

Разведка США сообщила о смерти сына бен Ладена

Разведка США сообщила о смерти сына бен Ладена

Американская разведка получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына основателя террористической группировки «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена и его преемника. Об этом 31 июля сообщил телеканал NBC, ссылаясь на источники в администрации США. 

Никаких деталей о возможной роли США в его смерти не раскрывается.

Ранее Вашингтон объявили награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене. По данным Госдепа, он официально вступил в ряды «Аль-Каиды»* с августа 2015 года и призывал атаковать столицы западных стран. 

Несколько месяцев назад руководитель бюро дипломатической безопасности Госдепа США Майкл Эванофф сообщил, что Хамза бен Ладен может находиться в районе границы Афганистана и Пакистана или на территории Ирана.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #терроризм #аль-каида #бен ладен

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