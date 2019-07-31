Разведка США сообщила о смерти сына бен Ладена

Американская разведка получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына основателя террористической группировки «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена и его преемника. Об этом 31 июля сообщил телеканал NBC, ссылаясь на источники в администрации США.

Никаких деталей о возможной роли США в его смерти не раскрывается.

NEW: US has obtained intel that Hamza bin Laden, the son and potential successor of al Qaeda leader Osama bin Laden, is dead, according to three US officials. https://t.co/7lzg2mWDMi - @ckubeNBC — NBC News (@NBCNews) July 31, 2019

Ранее Вашингтон объявили награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене. По данным Госдепа, он официально вступил в ряды «Аль-Каиды»* с августа 2015 года и призывал атаковать столицы западных стран.

Несколько месяцев назад руководитель бюро дипломатической безопасности Госдепа США Майкл Эванофф сообщил, что Хамза бен Ладен может находиться в районе границы Афганистана и Пакистана или на территории Ирана.

*Террористическая организация, запрещена в РФ