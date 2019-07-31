Британия, Франция и ФРГ запросили встречу Совбеза ООН по ракетным пускам КНДР

Великобритания, Франция и Германия просят созвать закрытое экстренное совещание Совбеза ООН по ракетным пускам КНДР. Об этом ТАСС сообщил источник в ООН.

Было принято решение провести встречу в четверг, 1 августа, в первой половине дня.

Ранее власти Южной Кореи сообщили, что Пхеньян совершил пуск двух баллистических ракет малой дальности. Они пролетели около 250 километров и рухнули в Японское море. Запуск был произведен с полуострова Ходо в провинции Хамген-Намдо, расположенной на восточном побережье страны.

До этого КНДР совершала ракетный пуск 25 июля. Тогда Сеул заявил, что ракеты по своим техническим характеристикам похожи на российские 9К720 «Искандер». Они могут пролететь около 600 километров.