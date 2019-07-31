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 Экс-сотрудник американских спецслужб объяснил, почему США перебрасывают войска в Европу

Экс-сотрудник американских спецслужб объяснил, почему США перебрасывают войска в Европу
20:27   31 Июля 2019
Весь мир

Экс-сотрудник американских спецслужб объяснил, почему США перебрасывают войска в Европу

Экс-сотрудник американских спецслужб объяснил, почему США перебрасывают войска в Европу

Пентагон намерен заключить контракт на коммерческие перевозки людей и тяжелых военных грузов. Цель - переброска крупных сил в Европу. Об этом свидетельствует заявка, размещенная на сайте госзакупок, пишет «360».

Ведомство для своих задач собирается использовать подъемные краны грузоподъемностью до 300 тонн, тягачи с трейлерами грузоподъемностью 80 тонн, автобусы вместимостью до 70 человек. Также в заявке говорится об ограничении допуска третьих лиц на военные базы США и НАТО.

Экс-сотрудник американских спецслужб объяснил, почему США перебрасывают войска в Европу

Перевозками в Британии, Румынии и Польше смогут заниматься лишь специалисты из стран НАТО. Также есть запреты в Испании, Италии, Германии, Люксембурге и Бельгии.

Экс-сотрудник американских спецслужб Скотт Беннетт считает, все это может говорить о перебазировании военнослужащих из США для использования в украинских операциях против России. Или для подготовки к возможной войне с Ираном. 

«Еще один вариант — просто массовое перебазирование войск в рамках плана Трампа сократить военное присутствие США в мире. Это было бы лучшим сценарием», — сказал Беннетт. 

Эксперт посоветовал следить за тем, какие именно виды войск, транспортных средств и оружия задействованы. Этом поможет понять, к чему именно готовится Вашингтон.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #европа #нато #армия сша

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