Экс-сотрудник американских спецслужб объяснил, почему США перебрасывают войска в Европу

Пентагон намерен заключить контракт на коммерческие перевозки людей и тяжелых военных грузов. Цель - переброска крупных сил в Европу. Об этом свидетельствует заявка, размещенная на сайте госзакупок, пишет «360».

Ведомство для своих задач собирается использовать подъемные краны грузоподъемностью до 300 тонн, тягачи с трейлерами грузоподъемностью 80 тонн, автобусы вместимостью до 70 человек. Также в заявке говорится об ограничении допуска третьих лиц на военные базы США и НАТО.

Перевозками в Британии, Румынии и Польше смогут заниматься лишь специалисты из стран НАТО. Также есть запреты в Испании, Италии, Германии, Люксембурге и Бельгии.

Экс-сотрудник американских спецслужб Скотт Беннетт считает, все это может говорить о перебазировании военнослужащих из США для использования в украинских операциях против России. Или для подготовки к возможной войне с Ираном.

«Еще один вариант — просто массовое перебазирование войск в рамках плана Трампа сократить военное присутствие США в мире. Это было бы лучшим сценарием», — сказал Беннетт.

Эксперт посоветовал следить за тем, какие именно виды войск, транспортных средств и оружия задействованы. Этом поможет понять, к чему именно готовится Вашингтон.