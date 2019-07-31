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19:47   31 Июля 2019
Россия

Петербуржцы предпочли не участвовать в незаконном митинге у избиркома

Петербуржцы предпочли не участвовать в незаконном митинге у избиркома

Несогласованная акция должна была состояться 31 июля у дверей петербургского избиркома. Мероприятие привлекло внимание журналистов, но не жителей города. Собралось около 50 человек, 25 из которых — журналисты. Об этом пишут «Невские новости».

Ранее несанкционированную акцию активно пиарили в соцсетях депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский и его соратники. Издание отмечает, что сам Вишневский на митинг не пришел, как и незарегистрированные кандидаты в муниципальные депутаты, в поддержку которых устраивали это мероприятие.

Петербуржцы предпочли не участвовать в незаконном митинге у избиркома

Представители оппозиции, которые все-таки решили принять участие в акции, остались разочарованными. 

Эксперты, комментируя мероприятие, посчитали, что это лишь искусственная раскачка ситуации, которая ничего не изменит в процессе, решающемся законным путем.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #петербург #митинг

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