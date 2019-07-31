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19:23   31 Июля 2019
Россия

Медведев призвал тушить лесные пожары на месте, а не из окон министерств

Медведев призвал тушить лесные пожары на месте, а не из окон министерств

Российский премьер Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск, где проведет совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами в Сибири. 

Ранее в регион приехал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, чтобы лично оценить ситуацию. Накануне во время совещания Кобылкин заявил, что площадь лесных пожаров в России составляет уже 2,7 миллиона гектаров. Это на 12 процентов больше, чем в 2018 году. 

Режим ЧС объявлен в пяти регионах. Наиболее сложная ситуация оказалась в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Для помощи региональным силам брошено 95 процентов личного состава федеральной авиалесохраны и вся имеющаяся техника. 

Ранее глава кабмина отметил, что непосредственной угрозы безопасности и жизни людей от действующих лесных пожаров нет, однако прогноз непростой. По словам Медведева, главная задача сейчас — не допустить распространения огня на населенные пункты.

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Автор: Виктория Разумовская
#сибирь #медведев #мчс рф #лесные пожары

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