Комитет Сената США по международным отношениям в среду, 31 июля, проголосовал за санкции против магистрального газопровода из РФ в Германию «Северный поток — 2», который строят через Балтийское море. Законопроект подготовили республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин​​​.

Согласно документу, предлагают запретить въезд в США и заморозить находящихся в американской юрисдикции активы любых лиц, которые причастны к «продаже, аренде и предоставлению» судов для укладки в Балтийском море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Сенатор Рэнд Пол отмечал, что инициатива прежде всего ударит не по РФ, а по европейским союзникам и партнерам Вашингтона. Например, швейцарская компания Allseas укладывает почти весь морской участок газопровода. Аналогичная ситуация с итальянской Saipem. Под санкции попадут австрийские, немецкие, французские и другие компании.

Every day during the construction of the pipeline, each pipelay vessel needs to be supplied with 360 pipe segments. Click here to get the full picture of our green logistics concept. https://t.co/BtXzXltIwv pic.twitter.com/gAoL8W9Wub