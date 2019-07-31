Петербургскую рюмочную «Дружба» от закрытия могли спасти связи депутата Резника

Куйбышевский районный суд в среду, 31 июля, рассмотрел дело о многочисленных нарушениях в рюмочной «Дружба», которую связывают со скандально известным депутатом Законодательного собрания Петербурга Максимом Резником. Владельцам заведения назначили минимальный штраф в 30 тысяч рублей, хотя представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека зафиксировали превышение шума, выявили нарушения пожарной безопасности и отсутствие справок о прививках у сотрудников.

Издание «Невские Новости» передает, что в день заседания защита предоставила новые документы, которых ранее не было у владельцев. Возможно, «Дружбу» не закрыли благодаря связям депутата ЗакСа Резника, с которым связывают рюмочную.