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18:50   31 Июля 2019
Россия

Петербургскую рюмочную «Дружба» от закрытия могли спасти связи депутата Резника

Петербургскую рюмочную «Дружба» от закрытия могли спасти связи депутата Резника

Куйбышевский районный суд в среду, 31 июля, рассмотрел дело о многочисленных нарушениях в рюмочной «Дружба», которую связывают со скандально известным депутатом Законодательного собрания Петербурга Максимом Резником. Владельцам заведения назначили минимальный штраф в 30 тысяч рублей, хотя представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека зафиксировали превышение шума, выявили нарушения пожарной безопасности и отсутствие справок о прививках у сотрудников.

Издание «Невские Новости» передает, что в день заседания защита предоставила новые документы, которых ранее не было у владельцев. Возможно, «Дружбу» не закрыли благодаря связям депутата ЗакСа Резника, с которым связывают рюмочную.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #петербург #общество #рюмочная

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