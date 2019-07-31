Эксперт уверен, что США держатся за «Эр-Рукбан» и «Ат-Танф» в Сирии из-за нефти

Американские военные инструкторы и наемники из частных военных компаний готовят диверсионные группы для атак на объекты сирийской инфраструктуры. Об этом заявил глава Генштаба РФ Сергей Рудской, пишет Федеральное агентство новостей.

Подготовка ведется в «зоне деконфликтации» вокруг военной базы США «Ат-Танф», которая незаконно создана на юге Сирии. Именно за эту базу, а также за лагерь беженцев «Эр-Рукбан» так упорно держатся американцы. Причина этому — крупнейшие нефтяные месторождения.

Чтобы они приносили прибыль, необходимо загнать под нефтяные санкции Иран и не допустить усиления растерзанной, но оживающей после многолетней войны Сирии. Для этого и пригодятся подготовленные группы боевиков, готовые в любой момент атаковать ключевые объекты инфраструктуры.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что рано или поздно американцам придется уйти из Сирии. Тогда «туземные армии», созданные США на юге и северо-востоке страны, приобретают важнейшее значение. Контроль над нефтедобывающими регионами САР обеспечил американцам солидный доход для поддержания бандформирований и сокращения собственных расходов.

По его словам, захват территорий, нефтедобывающих районов - это целый бизнес. Использовать регулярные вооруженные силы для этого слишком дорого.