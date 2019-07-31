Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев призвал тушить лесные пожары на месте, а не из окон министерств

Медведев призвал тушить лесные пожары на месте, а не из окон министерств

 Милонов объяснил, почему Волан-де-Морт не прятал крестражи в России

Милонов объяснил, почему Волан-де-Морт не прятал крестражи в России
Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов
Гибель журналистов в ЦАР оказалась полезной для Ходорковского

Гибель журналистов в ЦАР оказалась полезной для Ходорковского

 Комитет Сената поддержал санкции против «Северного потока — 2»

Комитет Сената поддержал санкции против «Северного потока — 2»
Медведев призвал тушить лесные пожары на месте, а не из окон министерств

Медведев призвал тушить лесные пожары на месте, а не из окон министерств

 Милонов объяснил, почему Волан-де-Морт не прятал крестражи в России

Милонов объяснил, почему Волан-де-Морт не прятал крестражи в России
Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов
Гибель журналистов в ЦАР оказалась полезной для Ходорковского

Гибель журналистов в ЦАР оказалась полезной для Ходорковского

 Комитет Сената поддержал санкции против «Северного потока — 2»

Комитет Сената поддержал санкции против «Северного потока — 2»
18:52   31 Июля 2019
Весь мир

Эксперт уверен, что США держатся за «Эр-Рукбан» и «Ат-Танф» в Сирии из-за нефти

Эксперт уверен, что США держатся за «Эр-Рукбан» и «Ат-Танф» в Сирии из-за нефти

Американские военные инструкторы и наемники из частных военных компаний готовят диверсионные группы для атак на объекты сирийской инфраструктуры. Об этом заявил глава Генштаба РФ Сергей Рудской, пишет Федеральное агентство новостей.

Подготовка ведется в «зоне деконфликтации» вокруг военной базы США «Ат-Танф», которая незаконно создана на юге Сирии. Именно за эту базу, а также за лагерь беженцев «Эр-Рукбан» так упорно держатся американцы. Причина этому — крупнейшие нефтяные месторождения.

Эксперт уверен, что США держатся за «Эр-Рукбан» и «Ат-Танф» в Сирии из-за нефти

Чтобы они приносили прибыль, необходимо загнать под нефтяные санкции Иран и не допустить усиления растерзанной, но оживающей после многолетней войны Сирии. Для этого и пригодятся подготовленные группы боевиков, готовые в любой момент атаковать ключевые объекты инфраструктуры.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук  считает, что рано или поздно американцам придется уйти из Сирии. Тогда «туземные армии», созданные США на юге и северо-востоке страны, приобретают важнейшее значение. Контроль над нефтедобывающими регионами САР обеспечил американцам солидный доход для поддержания бандформирований и сокращения собственных расходов.

Эксперт уверен, что США держатся за «Эр-Рукбан» и «Ат-Танф» в Сирии из-за нефти

По его словам, захват территорий, нефтедобывающих районов - это целый бизнес. Использовать регулярные вооруженные силы для этого слишком дорого.

«Кроме того, присутствие регулярных войск оборачивается потерями, гробы с американскими солдатами идут домой, и Трамп не хочет отвечать перед Америкой за это», — добавил Матвийчук.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Виктория Разумовская
#сша #сирия #нефть #ат-танф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...