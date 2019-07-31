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18:24   31 Июля 2019
Россия

Кузнецова призвала организаторов несанкционированных акций не привлекать детей

Кузнецова призвала организаторов несанкционированных акций не привлекать детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в среду, 31 июля, призвала организаторов несанкционированных акций не привлекать детей к участию. По ее словам, иногда родители даже не знают, что дети участвуют в подобных мероприятиях.

«Снова несовершеннолетние на несанкционированном митинге. Уже не раз говорили: оставьте детей в покое», — сказала российский омбудсмен.

Анна Кузнецова объяснила, что несовершеннолетние становятся частью неуправляемого движения и неясного маршрута, в котором отсутствует элементарная безопасность. Омбудсмен подчеркнула, что не понимает, о чем думают люди, которые завлекают детей на несанкционированные акции.

«Как при таких условиях можно обеспечить защиту?», — задалась риторическим вопросом Кузнецова.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка напомнила, что несовершеннолетним хочется действовать и участвовать в жизни общества, что здорово. Энергию подростков необходимо направить на саморазвитие и созидание, а не на удовлетворение чьих-то политических амбиций, тем более связанных с риском для здоровья, а может, и жизни.

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Автор: Анатолий Кубарев
#дети #акции #общество #кузнецова

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