Эксперты назвали незаконный митинг у избиркома Петербурга несусветной глупостью

Несогласованная акция возле петербургского избиркома планируется в среду, 31 июля. Активисты хотят выразить недовольство нарушениями в избирательных комиссиях муниципального образования (ИКМО). Об этом пишут «Невские новости».

Причина, по которой петербуржцы решили выйти на улицу, преувеличена, пишет издание. Нарушения ИКМО, о которых говорят активисты, были зафиксированы далеко не во всех избирательных комиссиях. Кроме того, все обращения и жалобы, поступившие в суды, были в большинстве своем рассмотрены.

Политолог Наум Телешевский считает, что предстоящая акция бесполезна и бессмысленна.

«Запланированное сегодня событие – это искусственная раскачка ситуации, и по сути она ничего не принесет и не изменит в том процессе, который решается законным путем», — отметил эксперт.

С ним согласен гендиректор «Агентства бизнес-новостей» Алексей Дементьев. По его мнению, призывы к непонятным акциям — это не провокация, а «несусветная глупость».