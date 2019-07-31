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18:20   31 Июля 2019
Россия

Эксперты назвали незаконный митинг у избиркома Петербурга несусветной глупостью

Эксперты назвали незаконный митинг у избиркома Петербурга несусветной глупостью

Несогласованная акция возле петербургского избиркома планируется в среду, 31 июля. Активисты хотят выразить недовольство нарушениями в избирательных комиссиях муниципального образования (ИКМО). Об этом пишут «Невские новости».

Причина, по которой петербуржцы решили выйти на улицу, преувеличена, пишет издание. Нарушения ИКМО, о которых говорят активисты, были зафиксированы далеко не во всех избирательных комиссиях. Кроме того, все обращения и жалобы, поступившие в суды, были в большинстве своем рассмотрены.

Политолог Наум Телешевский считает, что предстоящая акция бесполезна и бессмысленна. 

«Запланированное сегодня событие – это искусственная раскачка ситуации, и по сути она ничего не принесет и не изменит в том процессе, который решается законным путем», — отметил эксперт.

С ним согласен гендиректор «Агентства бизнес-новостей» Алексей Дементьев.  По его мнению, призывы к непонятным акциям  — это не провокация, а «несусветная глупость».

«Если кандидату отказали из-за неправильно оформленных документов, а он этого не понимает, то такой человек больше похож на второгодника в школе, чем на того, кому доверяют люди свой округ», – добавил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #митинг #общество

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