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МО РФ создало оперативный штаб по тушению пожаров в Красноярском крае

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18:00   31 Июля 2019
Россия

МО РФ создало оперативный штаб по тушению пожаров в Красноярском крае

МО РФ создало оперативный штаб по тушению пожаров в Красноярском крае

Представитель министерства иностранных дел РФ в среду, 31 июля, сообщил, что ведомство создало в Национальном центре управления обороной оперативный штаб по тушению пожаров в Красноярском крае. По его словам, на место вылетает группа во главе с замминистра обороны Дмитрием Булгаковым. 

Ранее создали авиагруппировку, чтобы помочь потушить лесные пожары в Красноярском крае. МО РФ направит десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ, которые оснастили специальными водосливными устройствами. У экипажа есть специальная подготовка и опыт по тушению природных пожаров.

По информации «Авиалесоохраны»,  на среду, 31 июля, в стране горит почти 2,8 миллиона гектаров леса в труднодоступной зоне. В Якутии горит более миллиона гектаров тайги. Аналогичная ситуация в Красноярском крае и Иркутской области. Режим чрезвычайной ситуации ввели в четырех субъектах.

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Автор: Анатолий Кубарев
#пожар #минобороны #общество #красноярский край

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