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17:46   31 Июля 2019
Россия

Пострадавших в горах Северной Осетии альпинистов спасли

Пострадавших в горах Северной Осетии альпинистов спасли

Североосетинские спасатели в среду, 31 июля, спустили с горы Галдор, расположенной в Ирафском районе республики, группу альпинистов с двумя пострадавшими. По информации регионального ГУ МЧС РФ, к работам привлекли авиацию. Одного из пострадавших, который получил наиболее серьезную травму, доставили во Владикавказ и передали сотрудникам медицины катастроф.

«Его состояние специалисты расценивают как стабильное», — отметили спасатели.

Другой пострадавший порезал руку и отказался от медицинской помощи. Спасательные работы проводились в достаточно сложных условиях. Маршрут, по которому спускались альпинисты, достаточно опасный. Эвакуировали людей при помощи альпинистского снаряжения по камнепадоопасным кулуарам.

Спасателям пришлось транспортировать пострадавшего в горизонтальном положении в специальных носилках. Группа альпинистов не зарегистрировала маршрут заранее, хотя сейчас это можно сделать онлайн.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #горы #северная осетия #альпинисты

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