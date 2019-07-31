Малолетние «хакеры» по указке навальнистов начали травлю полицейских в соцсетях

Сторонники «независимых» кандидатов запустили проект «Сканер», участники которого пытаются установить личности правоохранителей, которые участвовали в задержаниях на незаконном митинге 27 июля в Москве. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Через поиск по фото с акции устанавливается имя полицейского, профиль в соцсети, если имеется, и прочая открытая информация. Позже эти данные публикуются. Под каждым таким постом появляются десятки гневных комментариев и призывов не давать покоя полицейским.

Вот и получается, что якобы мирный протест оказывается не таким уж и мирным. Участники «Сканера» подчеркивают, что стремятся сделать жизнь человека, который выполнял приказ и контролировал безопасность, невыносимой. О том, как это сделать, подробно говорится в манифесте «Как наказать палачей».

Кандидат в депутаты на выборах в Мосгордуму Леся Рябцева отметила, что митингующие даже сейчас продолжают свою незаконную деятельность: они травят людей, которые отвечали за безопасность. Они проклинают не только правозащитников, но и их близких.

Она призвала Роскомнадзор и другие соответствующие органы проверить деятельность «Сканера», поднять все юридические документы и лицензии.

Напомним, в прошлую субботу, 27 июля, в Москве прошел несогласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. МГИК не допустил их до выборов из-за большого количества поддельных подписей.