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17:19   31 Июля 2019
Россия

Беглов освободил ветеранские организации от платы за аренду помещений

Беглов освободил ветеранские организации от платы за аренду помещений

Общественные ветеранские объединения освобождены от платы за аренду помещений нежилого фонда. Соответствующее постановление подписал глава Петербурга Александр Беглов в среду, 31 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Согласно постановлению врио главы Петебурга, 64 общественных объединения ветеранов войны и труда, узников концентрационных лагерей, инвалидов и жертв политических репрессий Петербурга в 2019 году освобождены от платы за эксплуатацию объектов нежилого фонда.

Как отмечают «Невские новости», что площадь помещений не должна превышать 100 квадратных метров на одну общественную организацию и находиться в границах одного района Петербурга.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #ветераны #беглов

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