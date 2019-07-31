Беглов освободил ветеранские организации от платы за аренду помещений

Общественные ветеранские объединения освобождены от платы за аренду помещений нежилого фонда. Соответствующее постановление подписал глава Петербурга Александр Беглов в среду, 31 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Согласно постановлению врио главы Петебурга, 64 общественных объединения ветеранов войны и труда, узников концентрационных лагерей, инвалидов и жертв политических репрессий Петербурга в 2019 году освобождены от платы за эксплуатацию объектов нежилого фонда.

Как отмечают «Невские новости», что площадь помещений не должна превышать 100 квадратных метров на одну общественную организацию и находиться в границах одного района Петербурга.