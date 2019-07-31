Около 800 человек тушат лесные пожары в Красноярском крае

Порядка 800 человек и 400 единиц техники тушат лесные пожары в Красноярском крае. В частности, к работам привлечен самолет-амфибия Бе-200 МЧС, который уже сбросил на очаги пожара 63 тонны воды.

Также задействован вертолет Ми-8, который занимается переброской спасателей. В селах Эвенкийского муниципального округа работает аэромобильная группировка МЧС, состоящая из 46 сотрудников и шести единиц техники.

Режим ЧС на данный момент действует на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и в одном районе Якутии.

Во вторник, 30 июля, в регион прибыл первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян, чтобы лично контролировать ситуацию. По его словам, тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на площади в три миллиона гектаров.